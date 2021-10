Mastro panettone, un bagherese vola alla finale della gara dedicata al dolce natalizio

Un bagherese in finale per la quinta edizione del concorso "Mastro panettone". Isidoro Galioto, titolare dell’omonimo panificio di via Fogazzaro, nei giorni scorsi ha staccato il pass per la finale del concorso dedicato al dolce natalizio.

Grazie alle sue capacità Galioto si è garantito la presenza nella finalissima che si terrà in quel di Bari il prossimo 15 novembre, per la precisione all’hotel Excelsior del capoluogo pugliese. Sarà possibile assistere alla finale da remoto tramite una diretta streaming che sarà trasmessa sulla pagina Facebook “Mastro Panettone”.

La giuria, composta da esperti e professionisti del ramo, valuterà una serie di valori, ovvero: peso, fantasia, gusto, aspetto, sofficità e olfatto. "Ad Isidoro e alla sua panetteria facciamo un grosso in bocca a lupo - dice il sindaco Tripoli - già così, conquistando la finale ha dato lustro alla nostra città e per questo lo ringraziamo".