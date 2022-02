"E' stata la mano di Dio", Sorrentino ripensa il finale alternativo: parte "Ciao ciao"

"E' stata la mano di Dio" sì, ma con un finale alternativo. Ed è lo stesso regista a immaginarlo. Paolo Sorrentino, in corsa per aggiudicarsi l'Oscar come miglior film straniero, posta su Instagram la scena finale del film cambiando la musica. Non più il capolavoro di Pino Daniele "Napule è" ma "Ciao ciao", il brano con cui La Rappresentante di Lista si piazza settimo all'ultimo Festival di Sanremo.

Fabietto, l'alter ego del regista interpretato da Filippo Scotti, guarda fuori dal finestrino mettendosi le cuffie. Neppure lui, a quel punto, nel finale artefatto dallo stesso regista, riesce a resistere al tormentone del duo tosco-palermitano che ha scaldato il palco dell'Ariston e scalato la classifica di Spotify.

La genialata, che è diventata virale, è stata subito apprezzata da fan e non, compresi Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che dall'account ufficiale de La Rappresentante di Lista hanno commentato "Solo amore per te" seguito da un cuoricino. Risate su risate, sintomo che la trovata ha conquistato davvero tutti. Anche i fan di Pino Daniele che, per questa volta, hanno chiuso un occhio.