Addobbi, regali, leccornie e giochi al luna park: in viale Regione torna la fiera di Natale

Dopo il successo della fiera dei morti ecco l'appuntamento che accende le luci del Natale in città fino all'Epifania. In viale Regione Siciliana, di fronte al Pagliarelli, torna la Fiera di Natale, il tradizionale appuntamento delle feste rivolto alle famiglie che appassiona grandi e piccini.

Alla sua settima edizione, stand e giochi, ma anche la casa di Babbo Natale. La fiera di Natale sarà aperta ogni giorno con i seguenti orari: feriali dalle ore 16 alle 23, sabato, domenica e festivi la chiusurà slitterà alla mezzanotte.

Luci, addobbi e tante idee regalo nonché giochi e momenti di intrattenimento per i più piccoli. Uno spazio espositivo con un ampio parcheggio all'interno. All'interno artigianato locale, delizie gastronomiche, prodotti per l’hobbistica. Non mancheranno le giostre, all'interno dell'ampio luna park.