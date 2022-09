"Viola come il mare", Can Yaman su Instagram: "Ecco quando andrà in onda la prima puntata..."

Al via il countdown ufficiale della messa in onda di "Viola come il mare", l'attesa fiction prodotta da Mediaset e girata tra Palermo e Mondello con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

A svelare la data, venerdì 30 settembre in prima serata, è proprio l'attore turco che insieme alla collega siciliana ha trascorso molto tempo in città per le riprese. "Sembra incredibile ma finalmente ci siamo, che grandissima emozione", ha scritto su Instagram proprio Can Yaman. Prodotta da Luca Bernabei, scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, con la regia di Francesco Vicario, la fiction si preannuncia regina di ascolti della stagione televisiva targata Canale 5.