E' stato il Sanremo più siciliano di sempre: podio sfiorato per Colapesce e Dimartino

Si conclude il Festival di Sanremo più siciliano di sempre. A trionfare sono stati i Maneskin ma a sfiorare il podio con un quarto posto la coppia di cantautori formata da Colapesce e Dimartino (di Solarino in provincia di Siracusa il primo, di Misilmeri il secondo) che all’Aristom ha portato “Musica leggerissima”, il brano più trasmesso in radio. Undicesima posizione invece per La rappresentante di lista, duo tosco-siciliano che si è presentato al Festival della canzone italiana con “Amare”.

A Colapesce e Dimartino arriva però il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa radio-tv-web: 21 preferenze su 98 votanti. Secondo Ermal Meta con 12 voti, terza Annalisa con 8. Madame ha vinto il premio Miglior testo Sergio Bardotti per il brano "Voce", Meta il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Si chiude così il sipario su Sanremo 2021. Un'edizione complicata, portata sapientemente a casa da Amadeus con il supporto fondamentale di Fiorello, sua insostituibile spalla. Come annunciato dal direttore artistico "non ci sarà un Ama Ter. Magari se ce lo propongono più in la, prima che avremo 70 anni". Peccato, perché il loro è un tandem inossidabile, capace in questi due anni di trascinare chiunque. A sdrammatizzare la brutta notizia per il pubblico, ieri sera, 'Ciuri' dopo uno splendido omaggio a Little Tony: "A chi farà Sanremo il prossimo anno, auguro una platea piena di gente - ha detto, giacca di pelle rossa e frange -. Qui deve essere pieno, fuori dall'Ariston devono esserci milioni di persone, deve esserci gente ovunque. Però deve andare male, malissimo. Ma con tanto pubblico, perché se c'è il pubblico vuol dire che è andata benissimo".

La classifica di Sanremo 2021

1 - Maneskin

2 - Fedez-Francesca Michielin

3 - Ermal Meta

4 - Colapesce Dimartino

5 - Irama

6 - Willie Peyote

7 - Annalisa

8 - Madame

9 - Orietta Berti

10 - Arisa

11 - La Rappresentante di Lista

12 - Extraliscio feat Davide Toffolo

13 - Lo Stato Sociale

14 - Noemi

15 - Malika Ayane

16 - Fulminacci

17 - Max Gazzè

18 - Fasma

19 - Gaia

20 - Coma_Cose

21 - Ghemon

22 - Francesco Renga

23 - Gio Evan

24 - Bugo

25 - Aiello

26 - Random