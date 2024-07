Festival del Cinema italiano, premiati i palermitani Giuseppe Moschella ed Emanuela Mulè

Il film “Vulcanoidi - la voce umana” per la regia del palermitano Giuseppe Moschella vince il Festival del Cinema italiano (1-6 luglio 2024) nella sezione Documentari ex aequo con “Tango della Vita” della piemontese Erica Liffredo. Il film che vede protagonista femminile l'attrice palermitana Emanuela Mulè (oltre che lo stesso Moschella) continua a riscuotere successo di critica e di pubblico: premio di categoria al 76° Festival Internazionale del Cinema di Salerno e in programma lo scorso anno al 69° Taormina Film Fest.

La serata di premiazione avvenuta il 6 luglio nella magica atmosfera del Teatro Greco di Tindari (Messina) oltre a Ornella Muti, madrina del festival, ha visto tanti ospiti di prestigio alternarsi sul palco, per citarne qualcuno: il maestro Enzo Gragnaniello, il mitico cantante Ronnie Jones, la presidente onoraria Katia Ricciarelli, l'autore di colonne sonore maestro Umberto Scipione; le motivazioni dei premi sono state lette dalla famosa doppiatrice italiana Chiara Colizzi, La serata è stata condotta dalla giornalista Rai Roberta Ammendola e dall'attore omonimo Pino. Sono stati inoltre premiati gli attori Elio Germano, Andrea Roncato, Virginia Raffaele, Neri Marcorè.

Per la coppia Moschella&Mulè quindi, un altro premio (la stella d'argento) da aggiungere alla loro ormai lunga carriera (quest'anno festeggiano i 20 anni con lo spettacolo comico “Uno Show x Duo”). I due attori sono pronti l'11 luglio ad andare in scena in piazza Politeama a Palermo con il loro “Rosa Rosae la Santuzza”, evento speciale della stagione estiva della Foss con l'Orchestra Sinfonica al completo e il coro di voci bianche.

Il docufilm "Vulcanoidi - la voce umana": la trama

Il docufilm attraverso un originale incastro tra realtà e finzione da risalto alla grande Anna Magnani che nel 1949 ha girato nell'isola di Vulcano (isole Eolie) il film omonimo. I tre piani narrativi fondono armonicamente finzione e parte storico-documentaristica: la storia dei due protagonisti Laura e Alberto, il set della giornalista e la parte dedicata al cinema neorealista in bianco e nero e all'alone magico e mitico di Vulcano tra passato e presente. “Vulcanoidi - la voce umana” e il primo pezzo di una suggestiva docuserie: un mosaico che vuole comporre un'immagine cara a chi ama il cinema e il suo legame con la Sicilia: il cinema nelle Eolie.