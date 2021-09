10 mila litri di birra in arrivo a Palermo: tutto pronto per la nuova edizione di Beer Bubbles

Il festival internazionale delle birre artigianali sarà a Villa Filippina dal 22 al 24 ottobre. In città i massimi esperti dell’homebrewer, a partire dal più conosciuto, Lorenzo Dabove in arte Kuaska

Ha dovuto saltare un anno - come tutti - ma rieccolo più forte, intrigante, intenso, coinvolgente e pop (molto pop). Ed è molto, molto più assetato di prima. Di birra, di conoscenza, di cultura brassicola. Torna il festival che è riuscito, con la birra artigianale, a unire persone, territori e tradizioni, Nord e Sud, Est e Ovest. Sicilia, Italia e resto del mondo. Beer Bubbles è una famiglia, costruita in cinque anni, fatta di persone che hanno deciso di raccontarsi attraverso un prodotto artigianale, con il coraggio di provarci; solo con testa, passione e ettolitri di cuore.

Dal 22 al 24 ottobre, un lungo weekend, cento personaggi del mondo brassicolo si confronteranno con il pubblico; 10 mila litri di birra in 150 tipologie diverse, saranno spillati a Villa Filippina (piazza san Francesco di Paola), a Palermo, in un’area molto ampia di 12 mila metri quadrati, sicura, leggera, dove ci si potrà muovere in sicurezza.

Arriveranno i massimi esperti dell’homebrewer, a partire ovviamente dal più conosciuto, Lorenzo Dabove, ovvero Kuaska, impareggiabile divulgatore birraio, oltre che poeta d’avanguardia, pronto a raccontare la “Craft Beer Revolution Italiana”, a svelare i segreti da guardare in trasparenza, dentro un bicchiere: perché ogni birra possiede profumi e sapori impercettibili, diversi, indimenticabili.

E con Kuaska ci saranno il giornalista pisano Simone Cantoni e Andrea Camaschella, redattore di Fermento Birra Magazine, insieme per condurre gli amatissimi workshop di Beer Bubbles. Un’intera area di Villa Filippina verrà dedicata a degustazioni ed abbinamenti, un gioco di affinità e contrasti per coloro a cui piace sperimentare. Si spazierà dalle birre di facile bevuta, come la Session Ipa che, per un amante della birra, può essere paragonate al tè per gli inglesi; alle birre che o si odiano o si amano, come le Sour o le Wild, passando dalle Iga - Italian Grape Ale, addirittura ponte tra l’universo della birra e quello del vino.

Chi saranno i birrifici si saprà presto, ma intanto è sicuro che non mancheranno due nomi del settore, la classe del ’96, la storia della birra artigianale italiana: Agostino Arioli e Giampaolo Sangiorgi, geni ribelli che con Birrificio Italiano e Birrificio Lambrate hanno dato per primi filo da torcere alle multinazionali della birra industriale.

Orari e ingressi

Beer Bubbles sarà esagerata, ribelle, accattivante, insomma... da scoprire. Ma attenta alle normative e alla sicurezza, questo è fuori di dubbio. Saranno tre giornate intense: venerdì 22 si apre alle 17, sabato e domenica alle 11, e si va sempre avanti fino a notte. Si entra solo con green pass. Contributo: 2 euro per entrare a Villa Filippina, e con 3 euro bicchiere logato e sacca porta bicchiere.