Festino di Santa Rosalia, al via un sondaggio per scegliere il logo dell'edizione numero 400

L'edizione numero 400 del Festino di Santa Rosalia è in programma nel 2024, ma già nella kermesse in programma fra un mese ci saranno riferimenti a quello che sarà un anniversario storico della rassegna in onore della patrona di Palermo. In quest'ottica, l'Arcidiocesi ha lanciato sui social un sondaggio per scegliere il logo che, dal 10 luglio 2023 al 4 settembre 2024 caratterizzerà tutte le iniziative – religiose, culturali, sociali.

"Puoi scegliere - si legge sulla pagina Facebook dell'Arcidiocesi - fra i tre loghi selezionati dalla Commissione incaricata su mandato del Comitato Diocesano per il IV Centenario del ritrovamento dei resti mortali di Santa Rosalia. I loghi sono indicati in base alla data di arrivo alla mail dedicata. Il contest si chiuderà alle 24 di domenica 2 luglio 2023. I risultati della votazione saranno pubblicati alle 12 di lunedì 3 luglio. Il logo vincitore sarà presentato ufficialmente, insieme all’autore, durante la conferenza stampa di presentazione del Festino di Santa Rosalia 2023 in programma sabato 8 luglio alle 11 presso il Palazzo Arcivescovile".