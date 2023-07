La Santuzza e il rosanero, scelto il logo dell'edizione numero 400 del Festino

C'è una rosa, ci sono i colori rosa e nero, come quelli della squadra di calcio della città, c'è ovviamente il volto della Santuzza. E ci sono anche i tetti della Cattedrale. Al termine del contest lanciato dall'Arcidiocesi di Palermo su Facebook è stato scelto il logo del quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia, che si terrà nel 2024.

L’autore della proposta scelta dagli utenti è il palermitano Massimiliano Serrago. Il logo verrà ufficialmente presentato in occasione della conferenza stampa del Festino 2023, in programma sabato 8 luglio alle 11 nel Palazzo Arcivescovile di Palermo. In quella occasione verranno comunicati i risultati del contest.