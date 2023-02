Ottica Punto di Vista fa trent'anni, al Country una festa per tagliare il traguardo

Era il 1993 quando una giovane ragazza di appena 23 anni, Donatella Di Palermo, decide con tanto coraggio e lungimiranza di dare inizio alla sua attività imprenditoriale al Cassaro, aprendo quello che poi sarebbe diventato il primo di quattro punti vendita, a Palermo e in provincia. Oggi, dopo 30 anni, l'Ottica Punto di Vista si è espansa e ha quadruplicato la sua attività, crescendo insieme ai suoi dipendenti che ormai sono come una famiglia.

I punti vendita sono localizzati in:

Palermo: Via Vittorio Emanuele, 450/452 (di fronte la Cattedrale)

Palermo: Via Maqueda, 202 (a due passi dai Quattro Canti)

Bolognetta: Via Bivio snc

Marineo: Via Agrigento, 26

Tra i servizi offerti: assistenza pre durante e post vendita, analisi visiva, visita oculistica attraverso l’utilizzo della tecnologia Rodenstock DNEye® PRO che, basata su un innovativo esame biometrico della vista, consente di costruire lenti altamente personalizzate, capaci di offrire a chi le indossa nuovi traguardi nella visione. Particolarità che li contraddistingue dagli altri centri ottici sono le collezioni Avant premier.

Una festa per celebrare 30 anni di attività

Giovedì 23 febbraio si è svolta al Country DiscoClub di Palermo, una festa esclusiva e riservata ai clienti che ormai sono diventati anche amici, per festeggiare insieme la storia di questa impresa di successo. La serata ha avuto inizio con musica dal vivo, che ha accompagnato gli ospiti durante tutta la cena. Tante le sorprese durante la serata, da parte dei dipendenti dei vari punti vendita, che hanno voluto ringraziare e rendere omaggio a Donatella e al marito Alessandro Filippazzo, per il supporto di tutti questi anni trascorsi in un ambiente non solo professionale ma anche di amicizia.

Dopo il taglio della torta e un brindisi tutti insieme, la proiezione di un video ringraziamento, ha tenuto incollati sullo schermo tutti gli ospiti, con cui Donatella e Alessandro hanno rivissuto i momenti più belli e significativi della storia dell'Ottica Punto di Vista. Un momento divertente e originale è stato quella della sfilata di alcuni clienti e amici con indosso occhiali da sole dei migliori brand, che ha visto protagonisti adulti e bambini e fatto divertire tutti i presenti in sala.

Anche il sorteggio per la vincita di un monopattino è stato l’ennesimo gesto di ringraziamento da parte dell’azienda per premiare il cliente “più fortunato”. E per concludere la serata nel migliore dei modi, il dj set di Luigi Anello e il vocalist Davidino hanno fatto ballare e divertire giovani e non fino a tarda notte, a ritmo di hit di successo e house music.

L’agenzia Tivitti Web e Comunicazione che giornalmente cura la comunicazione online sui loro profili social aziendali, ha contribuito e preso parte attivamente all’organizzazione e alla coordinazione dell’evento, occupandosi del concept grafico e della realizzazione degli allestimenti che hanno contribuito a rendere la serata unica e memorabile. Aziende che hanno preso parte all’evento: Luxottica, Safilo, Kering, Marcolin, Alcon, Rodenstock, Johnson & Johnson e Optox.