Da Palermo alle passerelle mondiali: i primi 40 anni di Eva Riccobono, l'angelo biondo della moda

Un angelo biondo della moda che da Palermo spicca il volo. Perché con quella sua bellezza normanna ha incantato il mondo sfilando per Fendi, Alexander McQueen, Dior, Chanel, Alberta Ferretti, Valentino, Roberto Cavalli, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana e tutti gli altri. Si tratta di Eva Riccobono, la super top model e attrice che oggi compie 40 anni. E' il 7 febbraio 1983. In città nasce Eva, la più piccola di cinque figli. A soli quattro anni un lutto terribile: l'unico fratello muore in un incidente in moto. Lei ha appena quattro anni. Sogna di diventare come lui. Vive da maschiaccio, diventerà la più importante modella internazionale della Sicilia.

Durante una festa al Raja di Panarea, ormai vent'anni fa, viene notata dagli stilisti Dolce & Gabbana. Sono loro a catapultarla nel fantastico mondo delle star. Le propongono un contratto esclusivo: sarebbe stata il volto dell'ultima campagna pubblicitaria (realizzata da Mario Testino) con un'altra top model ormai notissima, Naomi Campbell. Fino a quel momento Eva, messa da parte la pallavolo, si era dedica soltanto a servizi fotografici e sfilate in Sicilia, non lontana da casa. Nulla che le facesse presagire che da lì a poco la sua vita sarebbe cambiata per sempre.

Da quel momento è un attimo. Posa per le copertine delle riviste di moda di tutto il pianeta. Il suo volto angelico compare su Vogue, Elle, Marie Claire, Vanity Fair, L'Officiel, Cosmopolitan. Il suo viso è talmente bello che il gotha della fotografia fa a gara per ritrarla. Tutti vogliono immortalarla in posa. In fila ci sono grandi fotografi come Marco Glaviano, Fabrizio Ferri, Bryan Adams e persino Bruce Weber. Sarà lui a realizzare, nel 2003, il calendario Pirelli e a portare Eva Riccobono nelle case di tutti gli italiani.

Arrivano le sfilate nelle più importanti capitali della moda: New York e Parigi, ma anche Milano, Londra e Madrid. Nel frattempo Fiorello, alla conduzione del programma in onda su Rai 1 "Stasera pago io... in euro" lancia il guanto di sfida. La vuole al suo fianco - appena diciannovenne - per quel suo modo di rappresentare la loro terra lontano anni luce dagli stereotipi che vogliono le donne siciliane di quella bellezza mediterranea e araba insieme. Ecco Eva Riccobono, alta e bionda come sua madre Elizabeth, tedesca di nascita, con quel rotacismo tutt'altro che palermitano, nonostante per metà lo sia dato che il padre Giacomo lo è doc.

Ma il suo mondo è la moda e le passerelle il suo habitat naturale. Così vola alla conquista di Milano dove debutta per la prima volta al fianco di Alberta Ferretti e Blumarine. La tv tuttavia non va in soffitta. E' il 2008 quando conquista il grande schermo con il film "Grande, grosso e... Verdone". Il regista romano la sceglie personalmente per interpretare l'eterea figura di una donna francese, Blanche Duvall, che invece si rivelerà essere una prostituta d'alto bordo. Qualche anno più tardi conduce in televisione anche un programma di divulgazione scientifica intitolato, senza troppi sforzi di fantasia, "Eva".

Lontana dal gossip e dalle feste patinate, resta legata a Naomi Campell. E' la venere nera a sceglierla per una sfilata di beneficenza nel corso del 64esimo Festival di Cannes con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione delle aree del Giappone colpite dal terremoto. Qualche mese dopo, dopo due anni d'assenza dalle passerelle, sfila a Parigi per la nuova collezione di Vivienne Westwood. E' proprio Eva a chiudere la sfilata. Una delle ultime che la vedranno sfilare. Oggi vive a Londra con il compagno, il dj Matteo Ceccarini, e i due figli, Leo e Livia. Una vita da mamma, un po' maschiaccio, un po' sex symbol, con quella nostalgia per Palermo che non passerà mai.