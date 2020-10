Escape room apre una nuova "stanza": il gioco di fuga dal vivo ora punta a Harry Potter

Gioco, mistero e magia. Tutto pronto per un nuovo arrivo in città. Escape room, il posto che ha portato a Palermo il gioco di fuga dal vivo inaugura una nuova stanza ispirata al maghetto più famoso di sempre, Harry Potter. Al civico 42 di via Mariano D'Amelio, infatti, si fa spazio per la quarta stanza da gioco che si chiamerà "Storie di magia".

Dopo le prime tre stanze "Vittoriana", "Prigione" e "Horror" ecco la nuova ambientazione dove i partecipanti - nel segno della magia di Harry Potter - sono chiamati ad usare il loro intelletto in collaborazione con i compagni di squadra per trovare indizi, risolvere una serie di enigmi e riuscire nella fuga in 60 minuti.

Cosa sono le Escape room

Le escape room sono un luogo di intrattenimento per amici, famiglie e colleghi di lavoro. Lì un gruppo di amici, chiuso in una stanza, deve collaborare al fine di trovare tutte le soluzioni che lo porteranno alla risoluzione degli enigmi per riuscire a scappare dalla stanza. Un gioco semplice, almento apparentemente. Perché a disposizione sono concessi solo 60 minuti. Il tempo scorre velocemente all’interno della stanza e gli enigmi da risolvere sono davvero tanti.