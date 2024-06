Dopo il matrimonio di Diletta Leotta, Elisabetta Canalis in vacanza a Palermo

Il sole, il mare, il buon cibo. E' tutto una buona scusa per restare in Sicilia e fare capolino anche a Palermo per una vacanza. Dopo aver partecipato al matrimonio dell'anno, infatti, Elisabetta Canalis non si è lasciata sfuggire l'occasione di una pausa in città. Finiti i festeggiamenti a Vulcano per l'amica Diletta Leotta, che ha scelto le Eolie per sposare il calciatore Loris Karius, l'ex velina ha raggiunto il capoluogo insieme al nuovo compagno Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, detto "Iceman", di origini romene e cresciuto a Roma,

La scorsa serata l'ha così trascorsa in compagnia di amici al Lidò, il locale-piattaforma vista mare all'Addaura. Con lei anche il fotografo palermitano Pucci Scafidi. Prima, però, l'aperitivo a Villa Igiea, dove ha anche alloggiato. Canalis ha poi proseguito il suo tour, diretta dalle parti di Mazara del Vallo. In una storia Instagram ha pubblicato uno scorcio della costa palermitana, scrivendo "Sicilia". Un'Isola che non ha mai negato di avere nel cuore.