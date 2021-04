Efebo d'Oro, online il bando per la nuova edizione del festival di cinema e narrativa

Il termine massimo per inviare i propri lavori alla selezione delle due sezioni competitive, l’Efebo d’Oro per il miglior lungometraggio tratto da opera letteraria e l’Efebo Prospettive riservato a opere prime o seconde, è fissato a 30 luglio

E' online il bando per partecipare alla selezione della 43esima edizione dell'Efebo d'Oro, premio internazionale di cinema e narrativa nato per sottolineare gli intensi rapporti di scambio tra cinema e letteratura e che nel corso degli anni è divenuto un vero e proprio festival di cinema e scrittura, in programma a Palermo dal 14 al 20 novembre 2021.

Il termine massimo per inviare i propri lavori alla selezione delle due sezioni competitive, l’Efebo d’Oro per il miglior lungometraggio tratto da opera letteraria e l’Efebo Prospettive, riservato a opere prime o seconde è fissato a 30 luglio 2021. La proclamazione dei vincitori si terrà sabato 20 novembre 2021 (iscrizioni a questo link).

Nato nel 1979 con l’obiettivo di valorizzare opere di differente genere e provenienza, l'Efebo d'Oro ha da sempre coinvolto registi, scrittori, attori e lavoratori dell’industria cinematografica e letteraria. Oggi il Festival ispira generazioni diverse di pubblico e addetti ai lavori, volgendo il proprio sguardo verso le suggestioni di un mondo in continuo fermento ed evoluzione alla ricerca delle espressioni più coraggiose della contemporaneità.