Una popstar in rosanero, Dua Lipa con la maglia del Palermo

Che ci fa Dua Lipa con la maglia del Palermo? E' la domanda che in molti - fan rosanero e non - si sono chiesti ieri quando la foto ha iniziato a fare il giro dei social. La risposta è semplice: la popstar britannica di origini kosovare-albanesi è testimonial di Foot Locker Europe per il lancio delle sneakers "Puma Palermo", una scarpa da tennis storica della casa sportiva tedesca rilanciata in questi mesi.

Lo scatto che immortala l'artista conosciuta in tutto il mondo con la divisa di Brunori e compagni è stato condiviso anche sulle pagine social del club di viale del Fante: "Dua Lipa knows what’s up! The Puma pink Palermo is the way to go", ha scritto il social media manager del Palermo Fc, che tradotto in italiano suona più o meno così: "Dua Lipa la sa lunga! La Puma Palermo rosa è la strada da seguire!".