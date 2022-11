Documentario Rai in tv: "Quelle domeniche a piedi a Palermo nel 1973 durante la crisi del petrolio"

Da oggi, venerdì 4 novembre, è disponibile su RaiPlay l’antologia “1973: quelle domeniche a piedi”. Una raccolta di immagini e voci del periodo della crisi energetica del 1973 – 1974, che ci restituisce l’atmosfera di quei mesi di austerity, fra difficoltà e occasioni per reinventarsi e reinventare la propria quotidianità. Un viaggio passando per grandi città come Palermo, Torino, Milano, Roma, Firenze e Napoli, riprese dalle telecamere Rai nelle domeniche di austerità, con le vie senza traffico, piene di persone a passeggio e in bicicletta.

Attraverso le interviste a cittadini, imprenditori, negozianti, tassisti, madri, bambini, adolescenti e anziani si scoprono le conseguenze delle misure governative contro la crisi, le nuove preoccupazioni e le soluzioni ai problemi del quotidiano, le difficoltà di alcune categorie di lavoratori. Allo stesso tempo emerge anche l’euforia del tempo rubato alla routine e della scoperta del piacere di esplorare la propria città a un ritmo più lento.

Tra i materiali recuperati da Rai Teche spicca un servizio di Bruno Vespa che, il 2 dicembre 1973, prima domenica di austerity, attraversa il centro di Roma, dal Tridente al Vaticano in carrozza e in bicicletta con Franco Zeffirelli. Il regista regala le sue riflessioni sul presente, sui luoghi e rumori da riscoprire, sulla crisi come occasione di cambiamento e rinascita. In un altro servizio vengono mostrate immagini di madri di famiglie meno abbienti, che attendono di poter riempire delle taniche di kerosene per poter riscaldare le proprie abitazioni. E ancora, l’antologia include anche del materiale grezzo sull’austerity a Milano, mostrata allo spettatore senza la mediazione del montaggio. Servizi ed approfondimenti dai contenuti incredibilmente attuali, che permettono di rileggere la crisi energetica presente alla luce di un’esperienza già vissuta.