Dolcenera saluta i fan sui social "baciata dalla luce di Palermo"

"Vi mando un bacio baciata dalla luce di Palermo! Domani il piano e voce all’anfiteatro Villa a mare a Terrasini. Calliopeeeeeeeeee". Così la cantante Dolcenera ha salutato i suoi follower social, postando foto e storie dalla Sicilia. E chiudendo la frase col titolo del suo ultimo successo.

L'artista, quarantacinquenne, si trova nell'Isola per un concerto gratuito che si terrà stasera a Terrasini, nell'ambito di "Macaria", festival dedicato alla cultura della pasta in Italia, che fino al 4 settembre si terrà nella cittadina marinara. Oltre allo scatto in cui Dolcenera, in costume da bagno, manda un bacio ai suoi fan, su Facebook e su Instagram sono state condivise un paio di storie che mostrano la cantante pugliese in giro per il centro di Terrasini.