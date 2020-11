Il luogo del cuore di Dolce e Gabbana? Una chiesetta a Polizzi Generosa

Il luogo del cuore di Domenico Dolce e Stefano Gabbana? Si trova a Polizzi Generosa. I due stilisti hanno scelto la chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano nel paesino delle Madonie come posto preferito tra i tanti in gara per la decima edizione del censimento "I Luoghi del Cuore" del Fai, Fondo Ambiente Italiano.

Dolce e Gabbana (il primo peraltro originario proprio di quel paese dove vive tutt'oggi la sua famiglia) sono profondamente legati alla Sicilia. Il loro voto così non è una sorpresa. Non hanno avuto alcun dubbio nel manifestare la propria preferenza nei confronti della chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano di Polizzi Generosa che attualmente si trova al 17esimo posto della classifica nazionale con 5.959 voti (e al terzo posto nella classifica speciale "Italia sopra i 600 metri"). Le votazioni del censimento si chiuderanno ufficialmente il 15 dicembre.

Un voto che potrebbe portare la chiesetta madonita a schizzare fino al decimo posto della classifica. "Volevamo chiedervi un grandissimo aiuto e di votare uno dei luoghi del cuore Fai - hanno detto i due stilisti in un videomessaggio -. Vorremmo arrivare al primo posto. La Sicilia è grande, Polizzi è piccola, però per Dolce e Gabbana Polizzi è veramente il luogo del cuore perché siamo nati lì. La prima collezione è stata concepita lì, quindi per noi Polizzi è il vero luogo del cuore. Sono nato e crescito lì - puntualizza Domenico Dolce - e ci terrei molto che Polizzi diventasse un punto di riferimento per tutto il mondo come il luogo del cuore di Dolce e Gabbana".

Che Dolce e Gabbana fossero innamorati della Sicilia lo sapevamo già. Non è una novità infatti che l'isola che è stata ispirazione (inconfondili le maioliche dei loro abiti haute couture), casa (mozzafiato invece la vista della villa che hanno avuto a Stromboli) e anche lavoro (come dimenticare i gran tour dell'alta moda che hanno trasformato in una passerella vicoli, piazze, cattedrali e palazzi nobiliari di Palermo e Monreale, ma anche la Valle dei Templi di Agrigento) sia in cima ai desideri e all'attenzione dei due stilisti che oggi fanno il tifo per Polizzi, la "loro" Polizzi.

La chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano a Polizzi Generosa

Eretta nel 1300, la chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano di Polizzi Generosa è l'edificio sede del senato cittadino istituito da Carlo V nel 1535. Ancora oggi è presente su un lato della chiesa una mano in pietra che sosteneva lo stendardo indicando alla popolazione la riuniune dello stesso. La facciata principale è ritmata dal portale e da paraste entrambi in pietra squadrata che sorreggono un cornicione. Presenta anche un portale laterale in stile romanico con un arco a tutto sesto con cantonali in pietra.

