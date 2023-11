"Scendo alla Prossima: Lima": un palermitano racconta la capitale del Perù

Carmelo Di Gesaro, palermitano, autore e conduttore podcast, ci guida in un'avventura straordinaria attraverso la docu-serie "Scendo alla Prossima", inizialmente concepita come podcast narrativo e ora disponibile anche come libro. L'opera, nata come esplorazione audio di Lima, la capitale del Perù, è diventata una raccolta di testi ricca di ironia, riflessioni e un'affascinante panoramica delle culture, delle arti e delle persone incontrate.

Il racconto segue due amici che esplorano Lima per la prima volta, trasformando l'esperienza in un diario di viaggio, in un momento di crescita personale ripercorrendo le strade affollate della città peruviana. "Scendo alla Prossima" non è solo un resoconto, piuttosto rielabora un'approfondita esplorazione di culture, arti e incontri umani, guidata dall'originale e coinvolgente stile dell’autore. Il testo trasmette l'idea che i viaggi siano uno strumento di arricchimento personale, un modo completo per scoprire nuovi lati di sé stessi. Carmelo Di Gesaro, offre un’avventura coinvolgente che amplifica l’idea di un appunto di percorso.

"'Scendo alla Prossima' è più di un semplice resoconto di viaggio; è un'opportunità per riflettere sul proprio rapporto con le diverse culture e le connessioni umane che rendono la vita straordinaria. Con questo libro – riferisce Carmelo Di Gesaro - voglio invitare i lettori a scoprire le meraviglie di Lima ma allo stesso tempo concedersi il piacere di riflettere sul proprio io".

Il libro è disponibile su Amazon (https://www.amazon.it/Scendo-alla-prossima-Lima-capitale-ebook/dp/B0CN6VFF74), mentre il podcast può essere ascoltato su Spreaker (https://www.spreaker.com/show/scendo-alla-prossima_1). La presentazione online del libro si terrà il 13 dicembre alle 19:00 su Twitch (https://www.twitch.tv/williamgalt_pa).