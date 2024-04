"La Rondine" di Mango in chiave afro-house: il remix al tramonto di due dj palermitani conquista TikTok

Boom di visualizzazioni per i dj palermitani Vinny & A-Clark, all'anagrafe Vincenzo Lo Nardo e Alessandro Caruso, già noti dalla scorsa estate per il singolo "Tres Cosas" e diventati virali su TikTok per i loro remix italiani in chiave afro-house girati al tramonto. Mango, Ricchi e Poveri, Loretta Goggi, Gemelli DiVersi e tanti altri gli artisti finora presenti nei loro remix che a oggi vantano più di 6 milioni di visualizzazioni complessive in meno di un mese e decine di migliaia di interazioni di utenti di tutta Italia che richiedono le versioni complete.

"Questo percorso - spiegano a PalermoToday Vincenzo e Alessandro - nasce già qualche mese prima, dettato dalla necessità di aggiungere ai nostri dj set un tocco italiano con un sound tutto nostro". La scelta del sound dei due dj e producer palermitani è ricaduta sull'afro-house, attualmente uno dei generi più in voga delle top chart di beatport e che sembra essere ad oggi il possibile trend dei festival estivi 2024.

"Facevamo già contenuti video e remix da un anno - spiegano - ma tutto cambia dalla pubblicazione su TikTok del remix de 'La Rondine' di Mango che in poche è diventato virale in tutta Italia con un video girato casualmente con una console al tramonto. Questo percorso però è solo all'inizio, cercheremo senza troppe aspettative di farlo diventare un nostro format sui social, ogni settimana un nuovo remix italiano al tramonto, anche se presto potrebbe arrivare anche qualcos'altro".