Il delivery per salvare i teatri, gli spettacoli adesso si ordinano e si gustano dal balcone

Il delivery in risposta alla chiusura dei teatri e all’assenza dello spettacolo dal vivo, un’alternativa allo streaming che salvi la performance in quanto atto scenico live. Fino a domenica 13 dicembre è possibile partecipare alla call Franco Delivery Show lanciata dallo Spazio Franco e Babel Crew in collaborazione con Latitudini - Rete della scena contemporanea siciliana, Palermo suona e con il patrocinio della Regione Siciliana - Assessorato Turismo Sport e Spettacolo. Ispirata al “Barbonaggio teatrale delivery” di Ippolito Chiarello questa iniziativa si presenta come un invito a tutta la Comunità Artistica Siciliana ad affrontare questo periodo buio per lo spettacolo dal vivo tentando di dare nuovi slanci alla creatività e, a partire da pratiche antiche, provare a rinnovare il rapporto con il pubblico.

“L’Arte è rivoluzione. Non è necessario farlo 'strano' bisogna farlo 'vero', veramente - spiega Ippolito Chiarello -. Il Governo ha chiuso i teatri ma non ci ha chiesto delle alternative per continuare il 'servizio dal vivo', senza snaturare il senso della presenza del nostro lavoro e noi non siamo stati capaci di proporre alternative. C’è bisogno che l’arte e gli artisti in particolare, facciamo un passo verso l’esterno, anche e soprattutto in questo momento di chiusura e non continuare a piangersi addosso e a fare dichiarazioni autoreferenziali e non dirette veramente a un pubblico, in attesa che tutto torni come prima e 'replicare' per pochi (e a volte gli stessi) intimi. Tutti diciamo che siamo necessari, se non indispensabili, come la scuola e la sanità. Dimostriamolo”.

Si vuole contribuire al lavoro di quegli artisti che non essendo appoggiati da strutture teatrali finanziate e/o compagnie, non hanno la possibilità di accedere ai mezzi per realizzare uno spettacolo in streaming. “Non si tratta di una soluzione ma di un’occasione per guardare allo spettacolo dal vivo da un nuovo punto di vista” dice Giuseppe Provinzano, capofila del progetto. Inoltre questa call vorrebbe attuare una diffusione quanto più ampia possibile sul territorio regionale coinvolgendo anche quegli artisti che non vivono nelle grandi città ma che hanno la volontà di mantenere viva la loro arte nelle province, nel loro territorio di appartenenza.

La call è rivolta ad attrici, attori, danzatrici, danzatori, musiciste, musicisti, narratrici, narratori, cantanti, performer, artisti di strada, senza limiti di età, che operano in Sicilia, interessati a far parte dell’ U.S.C.A (Unità Siciliana Continuità Artistica). "Stiamo cercando 50 artisti/e professionisti che, in sella a un qualsiasi mezzo di locomozione (bici, moto, monopattino, pattini), vogliano aderire proponendo “pezzi” del loro repertorio che il pubblico potrà consultare da casa, prenotare e ordinare per potervi assistere dalla finestra o da un balcone, per strada o in un cortile, in pieno rispetto delle normative anti-covid, nel periodo che va dal 21 al 31 dicembre 2020. Babel e Spazio Franco garantiscono ai 50 artisti/e selezionati un contributo di 150 euro lorde funzionali alla realizzazione di almeno 3 performance".

Criteri di valutazione:

qualità delle proposte

diffusione quanto più ampia sul territorio regionale

Franco Delivery Show

I non selezionati, qualora vorranno, potranno aderire comunque al Franco Delivery Show, non ricevendo il contributo ma definendo un proprio prezzo alle performance che il pubblico potrà acquistare autonomamente, godendo ugualmente dei servizi di comunicazione garantiti.

L’intento è di creare una rete di artisti/e siciliani/e che fanno la stessa azione artistica con il medesimo dispositivo ma nel pieno rispetto del proprio talento e percorso. Creare un’unica voce che si propaga per l’Isola e oltre, in rete con tanti/e altri/e artisti/e in Italia e sino in Francia e in Brasile che stanno aderendo alla medesima iniziativa, cosí da restituire un’azione artistica concreta che diventa virale, realmente e non virtualmente. Dopo la realizzazione delle 3 performances che godono del contributo di Babel e Spazio Franco, gli artisti potranno continuare il Franco Delivery Show dando un prezzo alle proprie performances che il pubblico potrà acquistare autonomamente.

Come funziona

Ogni artista metterà a disposizione uno o più pezzi/performances del proprio repertorio della durata minima di 20 minuti

Spazio Franco li selezionerà e “catalogherà” in unico menu che promuoverà attraverso i propri canali di comunicazione

Il pubblico potrà consultare i menú e contattare direttamente l’artista per prenotare la sua performance

L'artista dovrà comunicare di avere “ricevuto un ordine” prima dell’evento per permettere di metterlo in agibilità (preferibilmente entro la mezzanotte del giorno precedente)

Ogni artista, prima o dopo la performance, dovrà documentare con foto e video e condividerla usando i seguenti hashtag: #francodeliveryshow #spaziofranco #babelcrew #barbonaggioteatraledelivery #ippolitochiarello + #con il vostro nome

Sarà sufficiente una foto con un cartello (un foglio A4) con: nome dell’artista, la data, la città, il titolo del pezzo e la sigla Fds (acronimo di Franco Delivery Show).

Per candidarsi

Inviare una mail a spaziofrancozisa@gmail.com con oggetto “Franco Delivery Show” corredata da:

2 foto

una bio/cv

una breve presentazione dell’artista e del suo repertorio

un elenco dei “pezzi” del repertorio specificandone durata (minimo 20 minuti) e fascia d’età a cui si rivolge

indicazione della città/paese in cui s’intende operare

(per i residenti nei capoluoghi di provincia é possibile riferirsi anche a determinati quartieri)

indicazione dei giorni (dal 21 dicembre al 31 dicembre) e delle fasce orarie in cui si é disponibili

numero telefonico a disposizione del Franco Delivery Show

definire un proprio prezzo alle performance proposte (qualora si intenda partecipare anche se non selezionati tra i 50)

Requisiti

essere lavoratori/lavoratrici dello spettacolo professionisti/e (possessori di regolare matricola Inps) - avere un mezzo di locomozione autonomo (bici, moto, monopattino,

essere domiciliati/residenti in Sicilia

avere a disposizione un repertorio composto di “pezzi” della durata minima di 20 minuti

Si consiglia di scegliere più pezzi che volete proporre per la vostra performance. La durata minima indicata è di 20 minuti. Vi consigliamo altresí che non siano troppo lunghi. È possibile proporre più menu: per grandi, per bambini ecc ecc.

Ogni artista deve essere totalmente autonomo nella realizzazione della sua performance dal punto di vista sceno-tecnico, illuminotecnico e audio. La cosa essenziale è la semplicità. Il consiglio? Non caricatevi di troppa roba e studiate il vostro intervento teatrale molto unplugged.