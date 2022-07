VIDEO | In viaggio con delfini e... un capodoglio: le spettacolari immagini da Ustica

Tutto il mondo dei cetacei in un video. Sono le spettacolari immagini girate da un palermitano, Vittorio Filippone, in gommone a Ustica. Lungo la navigazione tutta la meraviglia che solo il mare intorno alla riserva naturale a pochi passi da Palermo sa offrire: non solo delfini ma persino uno zifio e un capodoglio.

Come conferma l’etologa a PalermoToday: "Nell'ordine troviamo zifio, stenella e capodoglio - spiega Maria Ceraulo -. Lo zifio è molto difficile da avvistare perché tende a fare immersioni lunghissime, sono tutte specie che amano le alte profondità, difficili da avvistare sotto costa. Ustica ha la caratteristica di avere proprio vicino alla costa delle grandi profondità".

L'area marina protetta di Ustica

Un paradiso marino tutto da scoprire. L'area marina protetta di Ustica, oltre 15 mila ettari (per circa 15 chilometri di costa) di fondali da esplorare, è stata istituita nel 1986. Qui vivono e non è raro incontrare numerose specie marine tra cui la posidonia oceanica, la cernia bruna, tonni, ricciole, dentici, barracuda, occhiate, nonché polpi e aragoste. Spingendosi oltre anche odontoceti.

E' la prima d'Italia

Fortemente voluta dai pescatori di Ustica per proteggere il proprio mare e le sue risorse, la riserva marina di Ustica è la prima area marina protetta d'Italia (insieme a Miramare a Trieste). L'area marina protetta, così, tutela una fauna ittica di grande biodiversità e tantissime specie protette, come ad esempio la tartaruga caretta caretta, diversi cetacei (sopratutto tursiopi e stenelle) e il gambero rosa, tipico dell'Isola.