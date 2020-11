Davide Shorty in finale ad Ama Sanremo, il rapper in gara per salire sul palco dell'Ariston

Un palermitano stacca il pass per la finale di Ama Sanremo, si tratta del rapper Davide Shorty. Il suo nome si aggiunge alla lista dei dieci in gara che il prossimo 17 dicembre in onda in prima serata su RaiUno con Amadeus si contenderanno uno dei posti in palio per la sezione "nuove proposte" del Festival di Sanremo.

L'ex di X-Factor si è presentato sul palco con Regina conquistando la giuria televisiva composta da Piero Pelù, Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Morgan, il televoto e il giudizio della commissione musicale. Insieme a lui passano WrongOnYou, M.E.R.L.O.T., Greta Zuccoli, Le Larve, Gaudiano, I Desideri, Avincola, Hu e Folcast. Al palco dell'Ariston però arriveranno solo in sei, più altri due artisti provenienti da Area Sanremo. La stessa sera, inoltre, verranno svelati anche i 20 big in gara alla nuova edizione del Festival.

Il rapper palermitano, che il pubblico conosce come Shorty ma che all'anagrafe è Davide Sciortino, ha fatto parte della band Combomastas. Dopo aver vissuto a Londra si è presentato alla nona edizione di X-Factor conquistando pubblico, giuria e anche un terzo posto. Il suo primo album ufficiale è "Straniero", cui seguono "Terapia di gruppo" e "La soluzione reboot".

Adesso il sogno di conquistare l'Ariston e stregare tutti dal palcoscenico più importante della canzone italiana. Con Regina ha ricordato un po' Jamiroquai, un po' Francesco Renga e Jovanotti anche se Morgan ci ha visto Marcella Bella. "Ho sempre una valanga di parole nel cervello... ma stavolta ve ne dirò soltanto una. Grazie", ha scritto su Facebook. E ai suoi fan non resta ora che incrociare le dita.