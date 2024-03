Su Rai 3 la storia di "Cotti in fragranza" e il riscatto dal carcere minorile attraverso la pasticceria

Un biscotto che esce dal carcere minorile e invade di un buon sapore la città di Palermo, con prodotti che si diffondono ovunque fino a far nascere un bistrot, che - non a caso - si chiama: "Al fresco". La storia di "Cotti in fragranza", con il suo laboratorio di dolci che si trova all'interno del Malaspina, ma anche di un ristorante, di un ostello e di una scuola di cucina, con visite turistiche per conoscere il progetto e imparare a nutrirsi bene, approda su Rai 3, martedì 2 aprile alle 20.15.

Dell'iniziativa che coinvolge i giovani detenuti, nel caleidoscopio di colori, suoni e sapori del mercato di Ballarò, si parlerà a "Generazione Bellezza", il programma di Rai Cultura, scritto e condotto da Emilio Casalini, che si concentra su questa storia di riscatto e dolcezza.