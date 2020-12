Locksound, nasce il contest per gli artisti che si sfidano a colpi di musica su Instagram

Si chiama Locksound ed è il contest online per tutti i musicisti siciliani. Nato durante la quarantena sul profilo Instagram di Palermo Suona dove più di 150 artisti si sono sfidati amichevolmente a colpi di musica e davanti a più di 30 mila persone che hanno applaudito in modo virtuale attraverso i social network, Locksound torna con una nuova edizione alla scoperta del talento nascosto da esibire su un palco "virtuale".

L’iniziativa è volta a riempiere Instagram di musica, pubblicando un minuto di un proprio brano inedito (@palermo-suona su Instagram). C'è tempo fino al prossimo lunedì 14 dicembre per poter partecipare alle selezioni ed essere ascoltati da migliaia di utenti. Dopo varie fasi di creazione di brani inediti, giudicati dalla giuria di esperti con ospiti speciali come musicisti e operatori del settore spettacolo italiano, i primi 3 classificati vinceranno una produzione di un brano in studio, un videoclip ufficiale e la possibilità di esibirsi su importanti palchi di Palermo.

Il progetto nasce dall’idea di Palermo Suona, il portale della musica in città, Christian Picciotto, rapper e operatore sociale, GoMad Concerti, agenzia di booking e management di artisti a livello europeo, Rock10eLode, associazione che da tanti anni dà spazio ad iniziative per la musica giovane di Palermo, e Patridà Records, etichetta e management di svariati progetti in Sicilia.