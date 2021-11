Trova il gratta e vinci vincente e si aggiudica un'auto: è festa da GrandArredo

La fortuna bacia... la signora Irma di Palermo! In occasione dell'apertura di GrandArredo, la catena di negozi dedicata all'arredamento all'interno del centro commerciale Conca d'Oro, è stato lanciato un contest che metteva in palio una Lancia Y Hybrid.

Al concorso "Vieni. Vedi. Vinci" hanno partecipato in molti, ma ad aggiudicarsi il premio e dunque ad aver trovato il biglietto vincente è stata la signora Irma che è andata via a bordo della sua nuova auto. "Congratulazioni alla vincitrice, ma attenzione - fanno sapere da GrandArredo - sono ancora tanti i premi da 'grattare' nelle cartoline in distribuzione nello store palermitano del gruppo. Buona fortuna".

Appena qualche giorno fa, in occasione dell'inaugurazione del nuovo store da oltre 600 metri quadrati di concentrato stile italiano con cucine, soggiorni, camere e camerette, salotti e tanto tanto altro, sono arrivati a Palermo come testimonial Manuela Arcuri e Giorgio Mastrota. La showgirl e il conduttore televisivo hanno incantato i fan che non hanno resistito al fascino di un selfie insieme.