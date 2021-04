Concertone del Primo Maggio con i big della musica, Colapesce e Dimartino sul palco con Noel Gallagher

Sei ore di musica dal vivo e poi testimonianze, riflessioni, colpi di scena e qualche risata. Torna puntuale come sempre il Concertone del Primo Maggio che quest'anno - in un'edizione più sanremese che mai - per la prima volta dovrebbe essere senza pubblico (si sta pensando ad una piccola rappresentanza simbolica e ben distanziata). Alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma arrivano i big della musica nazionale. E dalla Sicilia, nell'anno che ne ha consacrato il successo, arrivano anche Colapesce e Dimartino (from Solarino in provincia di Siracusa e Misilmeri, a due passi da Palermo) oltre a La Rappresentante di Lista. Sul palco anche una star internazionale: nella capitale arriva infatti Noel Gallagher.

Promosso da Cgil, Cisl e Uil prodotto e organizzato da iCompany, verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, sabato 1 maggio dalle ore 16.30 alle 19 e dalle ore 20 a mezzanotte. L'intero live, disponibile anche su RaiPlay sia in diretta che on demand, ha come slogan "L'Italia si cura con il lavoro": un modo per affermare che la ripartenza è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale diffusa. Il concertone ospiterà le riflessioni dei segretari generali dei sindacati e le testimonianze di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati.

La line up

Noel Gallagher, Alex Britti & Flavio Boltro, Après la classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L'orchestraccia, La Rappresentante di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou.