Un gioco in silicone per vincere lo stress: cosa è il "Pop-it", il successone dell'estate

Se qualcuno pensava che fosse una semplice moda del momento si sbagliava di grosso: il nemico per eccellenza dello stress è pronto ad accompagnarci anche al ritorno dalle vacanze per superare al meglio l’ansia da rientro

Prima ha conquistato i social, poi i più piccoli e infine anche gli adulti: no non stiamo parlando di un nuovo influencer o dell’ultimo trend in fatto di abbigliamento, ma del Pop It.

La storia del gioco antistress

Il gioco antistress è apparso per la prima volta su TikTok ottenendo in poco tempo più di 3,3 miliardi di visualizzazioni diventando il “passatempo” must have dell’estate. Se qualcuno pensava che fosse una semplice moda del momento si sbagliava di grosso, il nemico per eccellenza dello stress è pronto ad accompagnarci anche al ritorno dalle vacanze, per superare al meglio l’ansia da rientro e scaricare la tensione dopo una lunga giornata di lavoro.

Il perché del successo

Molti si staranno chiedendo come mai un oggetto di silicone colorato abbia conquistato grandi e piccini, la risposta sta nella sua semplicità e nella capacità di portarci indietro con la memoria. Alzi la mano chi da piccolo non è stato tentato dal foglio ricoperto di bolle che protegge gli oggetti fragili? Impossibile resistere e non scoppiare tutte quelle palline!

Il Pop It racchiude tutto questo con il vantaggio che può essere utilizzato all’infinito: a differenza dei pluriball, basta girarlo e si può ricominciare tutto da capo. Dalle forme classiche, a quelle più divertenti fino al modello maxi, tutti si divertono a far scoppiare le bolle. Per avere un aiuto in più, scaricare lo stress e divertirci in compagnia dei più piccoli ecco i Pop It da avere sempre con noi.

I benefici del Pop It

Grande, a forma di animale o di cibo, il Pop It è diventato un must have che può essere utilizzato dai bambini, ma anche dagli adulti. È indicato per chi ha dai 3 anni in poi. Può essere utilizzato da solo o in compagnia con il vantaggio di migliorare la concentrazione e il ragionamento logico dei piccoli, soprattutto per chi ha disturbi dell’attenzione o dell’apprendimento, oltre a ridurre il livello di ansia e stress soprattutto negli adulti

Le regole del gioco

Colorato e divertente, il Pop It permette di giocare ovunque, ma come ogni gioco ha delle regole da rispettare. Se giochiamo in compagnia, dobbiamo: