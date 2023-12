Undicenne palermitana in finale a "Ballando on the road", la piccola Claudia danza su Rai 1

Con il suo assolo "Contro me" si è esibita nella puntata finale della trasmissione "Ballando on the road", programma collaterale di "Ballando con le stelle" che va a caccia di talenti in giro per l'Italia. Lei è Claudia Pollara, 11 anni, ed è riuscita a superare le selezioni che hanno visto candidati circa 40 mila concorrenti in tutto lo Stivale.

La puntata condotta da Milly Carlucci è andata in onda lo scorso sabato alle 14 su Rai 1 ed è disponibile anche su Rai Play. "Un ringraziamento particolare - scrive la madre Eleonora Gulotta - va ai suoi insegnanti Fabio Basile e Luana Ragolia dell'Asd Progetto Danza di Villabate per l'egregia preparazione".