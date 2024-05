Dance Music Award 2023, la dj palermitana Claudia Giannettino vince nella categoria Miglior Woman dj

La dj palermitana Claudia Giannettino vince i “Dance Music Award 2023”, gli “oscar” della musica dance, il più importante riconoscimento del genere in Italia, nella categoria Miglior Woman dj: è la prima siciliana a ottenere un primo posto, considerate tutte le categorie, da quando è stato istituito dieci anni fa. Un traguardo straordinario per la dj palermitana, che non riesce a contenere la gioia per un premio che certifica, ancora una volta (lo scorso anno era arrivata seconda), la grandezza di un’artista di spessore internazionale: "Sono davvero fiera e orgogliosa di portare in Sicilia questo grande riconoscimento. Dico sempre ai miei alunni che, se hanno un sogno o un obiettivo nella vita occorre impegnarsi per raggiungerlo, oggi posso dimostrarglielo. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato e incoraggiato, questo premio lo condivido con ognuno di voi! Un sogno che si è avverato sono enormemente grata!”.

Claudia Giannettino, maestra di giorno e dj di notte, predilige tech house, ma per lei è fondamentale selezionare la musica in base al pubblico che ha davanti. Ha suonato in tutti i migliori locali della Sicilia e gira per i più importanti club dell’Italia e dell’Europa. Collabora con i più grandi deejay nazionali e internazionali, e si dedica molto anche ai grandi eventi e festival siciliani. La sua carriera inizia quando già a 17 anni ha l'opportunità di fare il suo primo dj set in un locale con un pubblico di oltre 1000 persone, entrando sin da subito nel cuore del pubblico siciliano che sarà importante nei primi anni del suo percorso artistico. La regola di Claudia è quella di far divertire la gente e di selezionare la musica in base al pubblico che si trova davanti, mettendo nei suoi set dosi di energia allo stato puro, riuscendo a entrare in una sinergia speciale col dance floor.

Nel 2012 viene selezionata da EMI come finalista di She Can Dj. Nel 2013 viene scelta da Pioneer per “The Italian Dj Contest”. Nel 2018 si classifica terza ai Dance Music Awards nella categoria miglior woman dj. Nel 2023 viene premiata come seconda miglior woman dj in Italia ai Dance Music Awards. Nel 2020 produce la sua prima traccia “No Reason” con l’etichetta inglese Prison entertainment. Collabora, negli anni, con radio Kiss Kiss e Radio Time ed M2O. Diversi i locali in cui si è esibita in tutta la Sicilia.