La sua cucina d'autore è tra le migliori del Paese, anche il Gagini nella classifica di 50 Top Italy

C'è anche un nome palermitano nella classifica 2023 delle 50 migliori cucine d'autore stilata da 50 Top Italy, curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro: si tratta di Gagini, il ristorante in via dei Cassari che da poco ha conquistato una stella Michelin. Il locale del capoluogo siciliano si è piazzato al 32esimo posto nella speciale classifica stilata dalla guida.

Questa la descrizione della cucina d'autore fatta da 50 Top Italy per il Gagini. "Vivace e creativa la cucina del brasiliano Mauricio Zillo ha grande personalità e sorprende per abbinamenti e sapori netti in un viaggio che mette al centro la Sicilia. Quattro i menù degustazione da 4,5,6,8 portate. Il percorso base convince da subito con la lingua di vitello, pala di fico d’India, alacce e salsa verde per continuare con le linguine con scorfano, zafferano, uvetta e pinoli e l’avvolgente morone alla brace, salsa di mandorle, limone e cipolla. La sala guidata da Laura Carollo dialoga con la cucina in perfetta armonia. Di pregio la cantina che da risalto ai vini naturali. Nel locale recentemente rinnovato spicca la cucina a vista tra le mura cinquecentesche".

La classifica 2023 delle migliori cucine d'autore di 50 Top Italy