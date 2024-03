Migliore colomba pasquale d'Italia secondo Gambero Rosso: in classifica anche una palermitana

La colomba pasquale di Signor di Carbognano nella top 20 delle migliori in Italia secondo Gambero Rosso. Dopo l'assaggio alla cieca di oltre 130 colombe da parte di una giuria composta da specialisti di lievitati, critici di pasticceria e giornalisti la gelateria-pasticceria della famiglia Chifari si aggiudica un posto nell'ambita classifica.

Un riconoscimento che premia l'impegno con il quale la famiglia Chifari guida le due pizzerie Archestrato di Gela e le quattro gelaterie-pasticcerie Il Signor di Carbognano. L'inserimento in classifica arriva dopo il successo di Pierangelo Chifari a Milano, dove si è distinto tra i protagonisti del Congresso internazionale Identità Golose.

Soddisfazione per Pierangelo Chifari: "Quando è arrivata la richiesta di Gambero Rosso per la spedizione delle colombe destinate al banco di assaggio alla cieca - afferma - era metà gennaio. Il nostro piccolo laboratorio di lievitati era ancora chiuso per una pausa dopo le vendite dei panettoni di Natale. Ho scritto personalmente alla redazione per spiegare che non avrei potuto onorare una scadenza così stretta, ma senza molte speranze. Invece mi hanno proposto un'ulteriore data, che siamo riusciti a onorare. Sono molto grato che un sistema editoriale così importante abbia dato ascolto anche a noi artigiani".

La classifica delle migliori colombe italiane