A Sant'Erasmo rivive il mito di Nino Manfredi: "Ricordo le estati in Sicilia con mio papà"

Era la serata più attesa con un film d’autore come “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola e il pubblico di Cinema City, dalla terrazza di Padre Messina a Sant’Erasmo, ha omaggiato il centenario di Nino Manfredi, nato nel 1921, con la presenza eccezionale della figlia Roberta Manfredi e del regista di molti film di Manfredi - da “Colpo di Luna” a “Linda e il brigadiere” - Alberto Simone, che hanno raccontato dal palco aneddoti e storie sul grande attore italiano e sul suo rapporto speciale con la Sicilia.

“Mia madre Erminia Ferrari è siciliana e il legame della nostra famiglia con l’isola è fortissimo - ha detto Roberta Manfredi - per noi bambini le estati in Sicilia hanno rappresentato la libertà e per mio padre la stessa cosa. Mio padre attraverso l’amore per mia madre ha amato moltissimo questa terra bella e generosa, dove ha girato parecchi film”.

Dopo le serate molto partecipate di “Nati Stanchi” di Ficarra e Picone, “Mediterraneo” di Salvatores, con la presenza dello sceneggiatore premio oscar Enzo Monteleone e de "Il mio Corpo vi seppellirà" di Giovanni La Parola, presente con l’attore Domenico Centamore e lo scenografo Marcello Di Carlo, Cinema City si prepara per un weekend di grande cinema: stasera tocca a “Pranzo di Ferragosto”, vivace commedia sulla terza età di Gianni Di Gregorio, con la presenza dello sceneggiatore Massimo Gaudioso; sabato 31 luglio continua la retrospettiva su Ciprì e Maresco con “Enzo, domani a Palermo”, con la presenza di Daniele Ciprì; e domenica 1 agosto si chiude la rassegna con E.T. l’extraterrestre di Steven Spielberg, un film per bambini “da 0 a 90 anni”. In questo caso gli ospiti saranno Rachid Berradi e i ragazzi del progetto “Lo sport un diritto per tutti” delle scuole di Palermo.

Informazioni e prenotazioni: tutte le proiezioni inizieranno alle 21. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare sul sito Eventbrite.