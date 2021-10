Chiude la scuola di danza di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo a Palermo: "Stroncati dal Covid"

Il Covid fa un'altra vittima nel mondo del commercio. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo piegati dall'emergenza sanitaria hanno annunciato la chiusura della scuola di danza che, per anni, hanno diretto a Palermo. In un’intervista rilasciata al settimanale Visto, il marito della showgirl che al momento sta partecipando al GF vip ha rivelato di essere stato costretto a chiudere la scuola di danza di via Resuttana. “Avrei dovuto pagare 15 mesi di affitto dello stabile a vuoto”, ha detto.

Il ballerino - oggi settantenne - ha poi precisato: "Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini. Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il gala, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria. Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto".