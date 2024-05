Chiara Ferragni pazza per i cannoli siciliani: "Siamo tutti d'accordo che sono i migliori?"

"Siamo tutti d'accordo che i cannoli siciliani sono i migliori?". Parola di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, negli ultimi mesi al centro della cronaca per via di un guaio giudiziario sulla falsa beneficenza fatta attraverso la vendita di pandori griffati col suo nome e del divorzio con il marito Fedez, prova a recuperare il rapporto con i suoi follower anche grazie a storie nazional-popolari.

Stavolta ci prova con il re della pasticceria siciliana, di cui non ha mai fatto segreto essere ghiotta. In una precedente visita a Palermo, in attesa che si facesse l'ora per raggiungere il luogo dell'evento che l'avrebbe vista come protagonista, lo staff di Villa Igiea le aveva portato in stanza proprio dei cannoli mignon, su sua espressa richiesta: cialda croccante, ricotta fresca e granella di pistacchio. "Impazzisco, il mio dolce preferito di sempre" aveva scritto sui suoi social postando una fotografia del piatto.

Il cannolo non è però l'unico piatto siciliano che la regina dei social ordina tutte le volte in cui viene a Palermo: durante una sua apparizione lampo, si è diretta da Quartararo in via Ausonia per mangiare dei pezzi di rosticceria. Poi dalla macchina ha postato una foto mostrando il suo preferito che ha chiamato “arancino”. I fan l’hanno rimproverata dicendo che in realtà a Palermo si chiama arancina. E giù l'ennesima pioggia di like.