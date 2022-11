Chiara Ferragni a Palermo, bagno di folla e cannoli a merenda: "Impazzisco, il mio dolce preferito"

Quando è venuta la prima volta per festeggiare il suo compleanno, lo scorso maggio, era rimasta entusiasta di Palermo. E così pochi mesi dopo Chiara Ferragni, la regina di Instagram, ha scelto di nuovo il capoluogo siciliano per lanciare la sua nuova linea di trucchi. Atterrata da Milano a ora di pranzo con un volo di linea Ita, si è subito diretta a Villa Igiea per prepararsi all'evento nella profumeria di via Principe di Belmonte.

Cannoli a merenda

Ad accompagnarla tra gli altri anche Manuele Mameli, suo make-up artist di fiducia - e non poteva essere diversamente, vista la ragione del viaggio - e Fabio Damato, suo manager. Nel pomeriggio, in attesa che si facessero le 18.30 per salire a bordo del van nero con vetri schermati direzione centro, lo staff di Villa Igiea ha portato nella sua stanza dei cannoli mignon, su espressa richiesta di Chiara: cialda croccante, ricotta fresca e granella di pistacchio. "Impazzisco, il mio dolce preferito di sempre" ha scritto sui suoi social postando una fotografia del piatto.

Le fan sotto la pioggia in via Belmonte

Dopo la merenda e le operazioni trucco e parrucco, si è così spostata in via Principe di Belmonte (nel frattempo agghindata a tema, tinte rosa pastello e logo con l'occhio - simbolo del brand che porta il suo nome - ovunque). Con il suo vestito a tubino verde acqua con maniche lunghe e bottoni gioiello a impreziosire il punto vita (ovviamente Chiara Ferragni brand) e stivale nero a punta in vinile, è arrivata con il classico quarto d'ora accademico di ritardo, come le vere star. "Chiara, Chiara!" hanno iniziato a urlare le fan che hanno sfidato la pioggia pur di vederla.

Il saluto alla finestra

L'evento esclusivo è stato riservato solo a 60 di loro che hanno acquistato uno dei prodotti della nuova linea make-up (per un importo minimo di 50 euro) e scovato il gratta e vinci fortunato che ha dato diritto all'accesso. Ma l'imperatrice dei social ha voluto comunque dare un saluto a quel popolo di follower che, ombrello in una mano e smartphone nell'altra, ha alzato gli occhi in su quando l'ha vista affacciarsi dal piano ammezzato del palazzo al civico 93 di via Belmonte. Baci, saluti e cuori disegnati con le dita di una mano, tutto immortalato per poi finire nelle sue storie seguite da oltre 30 mila persone. Una volta in profumeria, Chiara non si è sottratta a selfie glamour e autografi ricordo.

Sono arrivate persino da Mazara del Vallo per incontrarla. Ad accompagnarle i genitori. Dalla finestra è un colpo d'occhio: ombrelli colorati a tappeto e ragazze pronte a immortalarla. "Guys vi volevo ringraziare tantissimo per l'affetto che mi avete donato oggi a Palermo. E' bellissimo fare questi eventi (ed era da un po' che non li facevo) in cui vi posso vedere, conoscere, scambiare quattro chiacchiere e vedere la vostra emozione negli occhi. Sono bellissime le cose che mi dite. E' emozionante vedervi emozionati nell'incontrarmi. Vi volevo ringraziare tantissimo. Spero ci siano tante altre occasioni" ha spiegato su Instagram.

La cena dello chef Pierangelini a Villa Igiea

Dopo l'evento, la crew della regina di Instagram si è ritirata a Villa Igiea, l'hotel extra lusso all'Acquasanta ormai nelle mani di Rocco Forte che l'aveva già ospitata lo scorso maggio per il suo compleanno. Nella sala Luigi XVI che oggi ospita il ristorante Florio, nei saloni dedicati alla famiglia simbolo della Belle Époque è lo chef Fulvio Pierangelini a servire una cena ispirata ai sapori di Sicilia tanto amati da Chiara, che sull'Isola ha scelto di festeggiare il suo matrimonio con Fedez.

Il menu da dieci portate è stato variegato: per iniziare caponata di melanzane, parmigiana di zucchine, burrata di pomodorini, cruditè di verdura con hummus colorati come antipasti, e poi ancora vitello tonnato, crudi di pesce, tartare di manzo e piccole panelle della tradizione (già apprezzate durante la cena di compleanno e dunque riproposte anche questa volta). Nessun primo per loro, ma direttamente un secondo: dentice al sale accompagnato da un'insalata di finocchio e arance. Spazio al dolce: dopo la scorpacciata di cannoli mignon fatta a merenda, lo chef ha offerto loro un semifreddo al torrone con salsa al cioccolato fondente.

Dalla mise en place alla notte nella suite

Finestre a tutta altezza vista mare hanno fatto da cornice a una tavola circondata da poltroncine di velluto verde dallo stile un po' retrò, stemperato solo dal pattern floreale di altrettante sedute. La mise en place è stata curata, anche stavolta, in ogni minimo dettaglio. Le portate infatti sono state servite nei piatti di porcellana dai colori audaci realizzate da Richard Ginori (in collaborazione con il designer inglese Luke Edward Hall) ispirate al mare e ai miti dell'antica Grecia. In mezzo qualche fiore e alcune sculture a forma di pigna.

L'influencer di Cremona, dopo la cena, si è ritirata nella suite Donna Franca, che l'aveva già ospita con la famiglia. Per lei una stanza principesca vista mare di circa 150 metri quadrati. Cinque stelle extra lusso in una palazzina Liberty adiacente alla struttura principale, con letto king size, specchiere d'epoca, arredi vintage e ceramiche siciliane. Al mattino colazione e infine ritorno a Milano (solo per qualche ora, poi in giornata arriverà a Parigi) dove nel frattempo Leone e Vittoria, rimasti con Federico e senza la supervisione della mamma, hanno provato a smontare l'albero di Natale.