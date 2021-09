Al via i casting per il secondo film de "I soldi spicci", ecco come partecipare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La società di produzione Tramp è in preparazione per il secondo film del duo comico siciliano “I Soldi Spicci”, le cui riprese si terranno tra fine settembre e ottobre. Il casting è rivolto ad uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Dal momento che le riprese si terranno tra Castellammare del Golfo e Palermo, verrà data priorità alle candidature pervenute dai residenti nelle due città. Saranno accettate esclusivamente candidature da parte di residenti nelle province di Trapani e Palermo.

Chi fosse interessato a candidarsi come "figurazione" può scrivere alla mailcastingsoldispicci@gmail.com, specificando nell'oggetto della mail cognome – nome – città di residenza e all'interno della mail almeno un numero di cellulare. In allegato inviare due foto (una in primo piano e una a figura intera, il volto deve essere ben visibile, no occhiali, no selfie, documenti, cioè carta d’identità e codice fiscale fronte e retro in corso di validità.

Informiamo che in relazione alle disposizioni governative e/o regionali e in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a test sierologico e/o tampone rinofaringeo e/o nuovi test validati dal Comitato tecnico scientifico. I test saranno effettuati esclusivamente nelle strutture indicate dalla produzione e saranno a carico della produzione".