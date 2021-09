Serie tv sulla fotoreporter Letizia Battaglia, si cercano comparse

I casting sabato 2 ottobre in via Cappuccini, nell'atrio sul retro dell'Albergo delle povere. Il profilo ricercato: uomini dai 18 anni e con i capelli lunghi almeno 3 centimetri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Casting per le riprese di “Letizia Battaglia", la serie tv diretta dal regista Roberto Andò. Si cercano comparse con questo profili: uomini dai 18 anni in su con i capelli lunghi o non corti (è richiesta una lunghezza minima di almeno 3 centimetri). Chi interessato può presentarsi sabato 2 ottobre, fra le 10 e le 16, nell'atrio sul retro dell'Albergo delle Povere, con fotocopia della carta d'identità, codice fiscale e numero Iban. Non sarà possibile ammettere al casting uomini con capelli rasati o doppi tagli, tatuaggi in vista o piercing. E' prevista una retribuzione di 86 euro lordi.