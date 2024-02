Casting a Palermo per il nuovo film di Roberto Andò, si cercano comparse

Sono aperti i casting per il nuovo film di Roberto Andò, dal titolo provvisorio "L'abbaglio", che si girerà in Sicilia tra aprile e giugno. La pellicola del regista palermitano racconterà la storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi. La selezione, a cura di Talè Casting per conto della produzione Bibi Film e Tramp Ltd, sarà fatta in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo di riferimento, ovvero la seconda metà dell'Ottocento.

I provini, che saranno online, sono riservati agli uomini, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, residenti a Palermo o comuni limitrofi. Tra i requisiti essenziali per la selezione, i candidati non devono avere: capelli rasati, doppi tagli, capelli o barbe colorate, sopracciglia depilate o tatuaggi evidenti (viso, collo, mani). Sono invece preferiti: capelli pettinabili, capelli lunghi o di media lunghezza, barbe e basette lunghe.

Gli interessati a partecipare ai provini possono inviare le proprie candidature all'indirizzo email: castingfilmabbaglio@gmail.com. Nel testo dell'email vanno indicati i seguenti dati: Nome e cognome, età, taglia (pantaloni e giacca, dalla 46 alla 52); altezza; misura scarpe; residenza; numero di telefono; sport praticato (specificare se si è abili a cavallo). All'email è necessario (pena l'esclusione) allegare una fotografia in primo piano e un'altra a figura intera (entrambe rigorosamente su sfondo neutro, senza occhiali o accessori vari).

L'agenzia di casting precisa inoltre che non saranno considerate le candidature con materiale fotografico diverso da quello richiesto. Alle selezioni possono partecipare solo a coloro i quali non si sono presentati al casting a Palazzo Adriano (dove il 2 e 3 febbraio scorsi si sono svolti i primi casting).