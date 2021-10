Dal palcoscenico alla tv, la Carmen di Calixto Bieito sbraca su Sky Classica

Le produzioni del Teatro Massimo di Palermo in tv e sul Web: l'opera è disponibile fino al 12 ottobre, “Giselle” invece è in programma sulla WebTv del teatro

Andata recentemente in scena con grandissimo successo al Teatro Massimo di Palermo la “Carmen” di Bizet con la regia di Calixto Bieito è in programma su Sky Classica fino al 12 ottobre. L’allestimento è una produzione del Teatro Massimo con il Gran Teatre del Liceu di Barcelona, il Teatro Regio di Torino e il Teatro La Fenice di Venezia. Nei panni della sensuale sigaraia di Siviglia canta il mezzosoprano Annalisa Stroppa, in quelli di Don José Jean-François Borras. Completano il cast la Micaëla di Ruth Iniesta; Escamillo è Bogdan Baciu, Frasquita Hila Baggio, Mercédès Sofia Koberidze, Le Remendado Carlo Bosi, Le Dancaïre Nicolò Ceriani. E ancora: Zuniga Giovanni Battista Parodi, Moralès Tommaso Barea, Lilas Pastia Pietro Arcidiacono, Torero Gaetano La Mantia. Sul podio dell’Orchestra, il direttore musicale Omer Meir Wellber. Le scene sono di Alfons Flores, i costumi di Mercè Paloma, le luci di Alberto Rodriguez Vega. A dirigere il Coro, coprotagonista dell’opera, il Maestro Ciro Visco, Coro di voci bianche diretto da Salvatore Punturo.

E' disponibile inoltre sulla webTv del Teatro Massimo, “Giselle”, il celebre e intramontabile balletto romantico, interpretato dal Corpo di ballo del Teatro, diretto da Davide Bombana. Lo spettacolo è stato presentato l’estate scorsa al Teatro di Verdura di Palermo, in omaggio all’indimenticabile Carla Fracci, che ne è stata grandissima interprete. Ospiti i primi ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Sul podio, il direttore musicale Omer Meir Wellber. La coreografia, con le musiche di Adolphe Adam, è quella storica di Patrice Bart, (grande stella dell’Opéra di Parigi), tratta da Jean Coralli e Jules Perrot, rimontata da Raffaella Renzi. Tra i principali interpreti, insieme alla Manni (Giselle) e Andrijashenko (Albrecht), anche Maria Chiara Grisafi (Myrtha), Vincenzo Carpino (Hilarion), Giada Scimemi (Berthe, madre di Giselle), Fabio Correnti (Wilfred, amico di Albrecht), Carmen Marcuccio (Bathilde, fidanzata di Albrecht), Gaetano La Mantia (Duca di Curlandia), Yuriko Nishihara e Alessandro Cascioli (Contadini), Chiara Sgnaolin, Jessica Tranchina (Due villi). Le scene sono di Raffaele Del Savio, i costumi di Giusi Giustino, le luci di Salvatore Spataro. Maîtres de ballet Marco Pierin e Corina Dumitrescu.