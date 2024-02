"Wicked game", il chitarrista palermitano Germano Seggio lancia la cover del successo di Chris Isaak

Esce in streaming e in digital download il brano “Wicked game” del chitarrista palermitano Germano Seggio. Il brano, in collaborazione con il cantante siciliano Marcello Mandreucci, è una versione inedita del successo del cantante statunitense Chris Isaak. L'autore ripropone una hit mondiale discostandosi dalla versione originale per intenzionalità e arrangiamento. L’amore al centro del brano non rappresenta infatti, come nella visione pessimistica originale, un sentimento che conduce a strazio e tormento, bensì un’esperienza che merita di essere vissuta per migliorare se stessi.

L’intenzione del chitarrista è resa magistralmente dalle scelte musicali compiute, in particolar modo dagli accordi in tonalità maggiore del ritornello che suggeriscono un futuro luminoso per il protagonista, al di là della “perdita” sperimentata. Il brano, inoltre, presenta un assolo di chitarra che contribuisce a rendere l’atmosfera del brano particolarmente sognante e coinvolgente. “Wicked Game” anticipa il nuovo album “PaGe”, in uscita prossimamente.