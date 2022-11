"Ursula", in una canzone l'apologia del cambiamento: il nuovo brando del palermitano Delaido

Esce in digitale e in radio “Ursula”, nuovo brano del cantante e musicista palermitano Delaido, quinto singolo del nuovo progetto da solista che sancisce un percorso, iniziato un anno fa, in cui l’artista evidenza una scrittura dal carattere intimista, in una dimensione musicale legata all'alternative rock di matrice cantautoriale, con venature apertamente elettroniche. Online, in contemporanea, anche il videoclip.

Delaido, racconta così questo nuovo brano: "’Ursula’ è un pezzo che descrive la transizione da uno stato di isolamento e di chiusura in se stessi, ad uno finalmente liberato. È apologia del cambiamento. Andando oltre la questione della risoluzione vera e propria, focalizzandosi piuttosto sulla riscoperta di una sensazione di libertà, che emerge proprio nel finale”.

Il brano sperimenta questo passaggio, descrivendone il decorso col susseguirsi dei versi, così come avviene anche nel videoclip diretto da Gent3 Production e interpretato da Gaia Lo Monaco. Scena dopo scena lo spettatore vive il cambiamento insieme alla protagonista che, riemersa inquieta da un torpore iniziale, attraversa la città fino a ritrovare se stessa nella liberazione rappresentata dal lungo ballo finale.

Il singolo è stato prodotto da Francesco Vitaliti presso Indigo Studios a Palermo. Alle registrazioni, ha partecipato anche Walter Mogavero, co-compositore insieme a Delaido della parte musicale del brano. L'artwork è stato realizzato dall'artista veneto eeviac. Delaido, pseudonimo di Vincenzo Calabria, è un musicista e cantautore palermitano. Pubblica i primi lavori discografici all'interno di band come i Malarditi e alla fine del 2021 inizia il percorso da solista che lo porterà alla pubblicazione dei primi cinque singoli (di cui quattro già usciti: “Come di deve”, “Sospeso”, “Non c’è di più” e “Illesi”), prodotti e mixati presso Indigo Studios a Palermo da Francesco Vitaliti e usciti per Sichro nel corso dell'ultimo anno, accompagnati da tre videoclip diretti da Alberto Culotta (Come si deve/Non c'è di più) e Gent3 Production (Ursula).