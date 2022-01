Sweet harmony, due siciliani realizzano la cover dance del celebre brano dei The Beloved

Si chiama “Sweet Harmony” ed è la cover ufficiale del celebre brano dei “The Beloved” rielaborata in chiave dance, dal duo siciliano formato da Dario Trapani e Ivan Cappello. La musica si dimostra ancora una volta senza confini: uno è di Palermo, l’altro invece di Modica. Insieme a loro, hanno sposato il progetto lo spagnolo Plastik Funk e l’olandese Hardwell.

Un disco pieno di sfaccettature - uscito con “Revealed”, etichetta del produttore dei Paesi Bassi - che, oltre a mantenere le linee tradizionali, si avvale anche di un sound moderno e riarrangiato con l’obiettivo di raggiungere il grande pubblico. “L’idea - spiega il producer di Modica, Ivan Cappello - è quella di riportare la famosa hit del 1992 al 2022. Una sorta di regalo per l’anniversario dei suoi 30 anni, impreziosito da un ritmo avvolgente che però non perde di vista le linee originali del disco”.

E su queste linee i due dj siciliani prima e Plastik Funk dopo, hanno inserito un pianoforte house, una chitarra elettrica ed una voce femminile. Il tutto per dare anche la loro particolare interpretazione di una traccia che di dolce ha tutto, a cominciare dal titolo. “La canzone - continua il palermitano classe 1987, Dario Trapani - rimane un capolavoro di quegli anni. Ad oggi è un disco che viene utilizzato molto e da tutte le generazioni. Un lavoro musicale dalle linee dolci, che noi abbiamo cercato di mantenere proprio per evitare di perdere quei sentimenti che da sempre questo disco riesce a trasmettere”.

Insomma, un lavoro difficile per i due artisti che però ha portato alla luce una cover che gli ha permesso di entrare nella famiglia del famoso produttore olandese Hardwell che, dopo aver ascoltato la traccia, ha deciso di far firmare loro un contratto che li legasse a “Revealed” la sua casa discografica. In più, anche lo spagnolo “Plastik Funk”, già parte integrante della crew olandese, ha voluto partecipare alla realizzazione finale di “Sweet Harmony”. "Quando Plastik Funk ha ascoltato il disco - ha continuato il dj modicano classe 1992, ideatore del progetto - si è subito innamorato. È voluto entrare nel nostro disco ed ha creato una versione ‘club’ che si adatta meglio ad un pubblico da festival”.

Festival, come quelli che i due producer siciliani sognano e che nel loro futuro potrebbero non essere così lontani. Infatti, i due - anche se con percorsi paralleli - sono già noti nel panorama internazionale, considerato che entrambi sono reduci da due tracce - “Because of you” per Trapani e “Blow up the night” per Cappello - uscite con la “Spinnin’ Records”, una delle etichette dance più importanti al mondo. “Questa esperienza - conclude Dario Trapani - ci ha dato la possibilità di essere notati da label di maggiore spessore. E questa nuova uscita, per noi, è un vero e proprio passo in avanti. Il futuro? Io ed Ivan, abbiamo diverse cose sul fuoco, sia progetti che ci vedono insieme che singolarmente”.