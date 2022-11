"Shadow", ricordi di una storia d'amore ormai finita: su Spotify la nuova canzone di Parisi e La Mantia

Nuova produzione del palermitano Luca La Mantia con il brindisino Damiano Parisi. Esce “Shadow”, il nuovo singolo di Parisi & La Mantia. Lanciato dai produttori Parisi & La Mantia è in uscita oggi su tutte le principali piattaforme streaming. Si tratta di un brano che inizia a fiorire nell’inverno del 2020, e si sviluppa nei mesi successivi con la voce dell’artista canadese Sam Louis, la chitarra di Rocco Solito e il contributo di Gianni Bini, noto produttore e ingegnere del suono.

Il brano è trascinante, romantico, poetico. Così Shadow si affaccia al pubblico. Con un’anima coinvolgente, capace di evocare i ricordi di una storia d’amore ormai finita. Quella del suo cantante che, in quelle note malinconiche, muove la memoria “tra le cose belle o da dimenticare” di questo amore cantato con tenerezza. E nel farlo, lascia emergere la consapevolezza e l’augurio di potersi lasciare tutto alle spalle e andare avanti:

“I see your shadow where ever I go

It reminds me It’s time to let go

I see your shadow wherever I go and I know,

It’s time to let go”