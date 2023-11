La nuova canzone di La Flèche è "Pa-Sha", il rapper palermitano che ama lo Sperone

E' uscito il nuovo singolo del rapper palermitano La Flèche, dal titolo "Pa-Sha", prodotto da Achille G, giovanissimo producer. Il brano è disponibile sulle principali piattaforme digitali come Spotify.

La Flèche sotto l'etichetta, nonché collettivo, con base a Palermo Southside torna a farsi notare anche dalla scena nazionale. Forte il senso di appartenenza alla sua città e al suo quartiere, lo Sperone. Si tratta di un brano che mischia un testo forte, dalle forti emozioni e un beat duro. Il singolo è stato prodotto anche da 4TheNight.

Gabriele Catania, in arte La Flèche, nasce e cresce allo Sperone. "Appartenere ad un quartiere popolare significa essere collocati in una determinata posizione sociale - dice -. L’ambiente che circonda un individuo ne influenza il linguaggio, i costumi, le opinioni e la scala dei valori". Vanta vari "open act" di live importanti in tutta la Sicilia. Ha aperto i concerti di vari artisti della scena trap-hip hop italiana come Rondodasosa (Bagheria e Agrigento), Capo Plaza (Agrigento e Catania), Shiva (Palermo e Carini), Guè (Palermo), Tony Effe (Palermo) e tanti altri. Oltre che altri svariati eventi dal vivo.

Per il suo nuovo singolo, "Pa-Sha" ha detto: “'Pa' è l’acronimo della mia città, Palermo. 'Sha' è un termine tutto mio che utilizzo in quasi tutti i miei brani. Il brano per me è uno sfogo parla della mia vita, del mio quartiere, di persone che mi hanno tradito, di situazioni che mi hanno fatto crescere. Nel brano c’è un La Flèche più cattivo, più franco. Rappresento il buio della strada”.