L'oppressione di un amore non corrisposto: "Mi basta poco di te", la nuova canzone di Martina Giannola

Esce in radio e in digitale “Mi basta un poco di te” (Roxy Studio Records), nuovo singolo della cantante pop palermitana Martina Giannola. Con un testo intenso e una melodia avvolgente, questa canzone racconta l'indecisione e l'oppressione di un amore non corrisposto, dove anche un solo gesto o un sorriso possono cambiare tutto.

"Il brano esplora il delicato equilibrio tra desiderio e perdita. Affronta il dolore - racconta l’artista - della distanza e la lotta interna nel lasciar andare qualcuno che ami. Ogni parola e nota esprimono la complessità dei sentimenti, dove spesso le parole falliscono nel comunicare ciò che il cuore prova. Se hai mai sentito la mancanza di qualcuno o hai lottato con l'indecisione, questa canzone risuonerà profondamente in te". Brano registrato, prodotto e distribuito da Roxy Studio Palermo. Testo, musica e arrangiamento sono di Fabio Castorino, che si è occupato anche del mixing e mastering.

Martina Giannola, classe 1995, nasce in provincia di Palermo e inizia gli studi di canto all’età di 9 anni, pochi mesi dopo inizia a esibirsi pubblicamente. A 12 anni entra a far parte di un Accademia artisti a Catanzaro dove studia con artisti quali Luca Pitteri e Michele Fischietti. Continua la sua formazione attraverso vari workshop con Grazia Di Michele, Giò Di Tonno, Iskra Menarini, Silvia Mezzanotte e Franco Mussida. Partecipa a vari Festival e Concorsi. Nel 2012 vince la puntata “New Talent” trasmessa in una rete locale romana con il brano “Splendida Stupida” di Micaela Foti. Nel 2013 si esibisce al “Festival show”.

Nel 2014 si classifica ai quarti di finale al Festival di Castrocaro e lo stesso anno partecipa al Concorso “Sotto le stelle” con Grazia Di Michele. Entra a far parte del coro gospel “Christmas Voices” esibendosi come una delle voci soliste. Negli anni sono numerose le sue esibizioni in vari teatri e piazze d’Italia. Nel 2019 arriva in finale ad Area Sanremo per Sanremo Giovani, dove presenta il suo primo inedito “Griderò al silenzio”, pubblicato e distribuito successivamente nel 2023.

Nel 2022 pubblica “Come ogni lunedì”, conseguendo un grande riscontro di critica e di pubblico e guadagnando articoli e recensioni positive in svariate riviste e blog di settore e non. Il brano entra in rotazione in moltissime radio regionali ed ottiene anche numerosi ascolti nelle piattaforme on line, tra cui Spotify con più di 30.000 streams attuali. Ad oggi continua a formarsi artisticamente cercando di approfondire la sua grande passione per il canto alla ricerca di un sempre maggiore perfezionamento professionale. Nel 2022 ha pubblicato il singolo “Come ogni lunedì” (ascolta qui).