Jack & the Starlighters e "Il giorno", la nuova canzone un po' anni '60 con note british

Esce il videoclip di “Il giorno”, il nuovo singolo dei Jack & the Starlighters, band palermitana formata Gioacchino ’Jack’ Cottone (voce solista), Dario Lo Giudice (basso), Danilo Mercadante (chitarra), Fabrizio Pacera (batteria e percussioni), con una veste anni 60’ e un’identità sonora british. La regia è a cura di Gioacchino ’Jack’ Cottone e Alessandro Vaccardo.

La vita di una band sul palco rispecchia sempre e comunque una serie di legami fuori da quel mondo che spesso è enfatizzato e alterato. Il palco amplifica tutto, e nel caso dei Jack & the Starlighters, amplifica lo stretto legame di intesa e amicizia tra di loro: "Scopriamo questo brano durante una delle tante feste organizzate da noi - dice Gioacchino ’Jack’ Cottone -, dove spesso sono presenti amici musicisti, parenti e genitori. Ido Tumminello, papà di Manfredi (chitarrista e cugino di Fabrizio Pacera), inizia a strimpellare un brano e ne rimaniamo tutti attratti. Credo che quasi contemporaneamente ci tuffiamo da Ido a chiedere di chi fosse per poterlo inserire in repertorio. Lui risponde che il brano è stato scritto proprio da lui e dal fratello nei lontani anni Sessanta. A questo punto chiediamo se fosse stato possibile arrangiarlo e inserirlo nel nostro disco. Dopo tre giorni, Ido ci chiamò comunicandoci la donazione della traccia".

Il brano è estratto dal nuovo album, che uscirà a fine anno, che si ispira a una visione romantica e malinconica che a tratti vede un mondo troppo disegnato per una “macroumanità” e il conseguente totale annullamento della visione soggettiva. Contesto accentuato ulteriormente da quello che è l’incalzante e prepotente presenza del mondo social che in qualche modo ha creato dei veri e propri “avatar” di noi stessi. “Il giorno” è una traccia malinconica e introspettiva; parla di un amore vissuto, delle malinconie che il protagonista conserva dentro sé raccontando un tempo che si ferma quasi in un limbo.

Produzione e arrangiamenti vocali e musicali del brano sono dei Jack & the Starlighters (Placido e Giuseppe Tumminello), mentre il coautore è Manfredi Tumminello. Il gruppo musicale “Jack & the Starlighters” nasce nel 2002, ed è attualmente composto da quattro elementi: Gioacchino’Jack’Cottone - voce solista, Dario Lo Giudice - basso, Danilo Mercadante – chitarra, Fabrizio Pacera - batteria e percussioni. Il gruppo ha in attivo numerose esibizioni in locali, piazze di diversi comuni, partecipazioni a concorsi musicali e presenze in varie note emittenti televisive. Jack & The Starlighters si esibisce regolarmente, sin dalla sua nascita, nei più noti locali di Palermo con spettacoli revival di tutta la più bella musica degli anni ’50 ’60 e ’70.