"Essere uomo", in radio la nuova canzone di Davide Shorty sulla mascolinità tossica

"Essere uomo" è il nuovo singolo di Davide Shorty, distribuito da Ada Music Italy. Il brano esprime la volontà di cambiamento e la ricerca di una nuova versione della società. In "Essere uomo" l'artista esplora la dura realtà di un mondo saturato di ego e mascolinità tossica. Si pone domande cruciali sulla condizione umana in una società contraddittoria in cui gli oppressi vengono spesso presi per carnefici e critica l'abuso di potere di chi gode di una posizione privilegiata.

La canzone riflette sulle grandi contraddizioni della vita moderna, dove la perdita dell'amore equivale a perdere la propria umanità; affronta la lotta quotidiana tra "combattere o fuggire", esplorando il disorientamento di fronte alle difficoltà; sottolinea la necessità di dare spazio alle emozioni e critica la superficialità della cultura mediatica.

Nelle sue strofe, Davide Shorty si interroga su cosa significhi essere veramente umani in un contesto di pressioni sociali e depressione diffusa. "Ho scritto questa canzone come uno sfogo, quasi come un freestyle. Non sopporto le ingiustizie e gli abusi di potere, specialmente quando arrivano dagli uomini. Penso che essere veramente uomo significhi entrare in contatto con se stessi, senza perdere di vista la gentilezza e la gratitudine, valori che spesso nella nostra società vengono a mancare". Scritta e prodotta da Davide Shorty, "Essere uomo" anticipa, insieme ai brani già editi “Demone” e “Finestra”, il nuovo disco del cantautore, rapper e producer siciliano, in uscita nel 2024.