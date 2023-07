Una canzone a metà tra divino e umano: in radio arriva Demone, il nuovo singolo di Davide Shorty

Demone è il nuovo singolo di Davide Shorty, disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale, distribuito da Ada Music. "Demone", nel senso greco del termine, è un essere che si pone a metà strada fra ciò che è divino e ciò che è umano, con la funzione di intermediare tra queste due dimensioni, come una voce segreta dell'anima: il nuovo brano, scritto da Davide Shorty e prodotto da Filippo Bubbico, si muove tra sonorità soul e groove sensuale e incalzante che descrive l'unione di due anime attraverso il corpo, alla ricerca del piccolo genio che risiede in ognuno di noi. Quella che potrebbe sembrare una semplice canzone d'amore diventa una ricerca di ispirazione, di quello spazio tra le labbra appena prima di incontrarsi, come l'istante prima di un bacio.

Il brano "Demone" è stato scritto e prodotto da Davide Shorty insieme a Filippo Bubbico. Le trombe sono state suonate da Alessandro D'Anna, il sax da Emanuele Collucia. I cori sono stati curati da Carolina Bubbico. L'artwork è stato realizzato da Marco Gorgone (praticastudio).

Davide Shorty è un cantautore, rapper e producer di Palermo capace di far convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità e melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie esperienze nella scena hip hop siciliana, nel 2010 si trasferisce a Londra dove fonda la band Retrospective For Love con cui suonerà in tutto il Regno Unito ed in Europa. Dopo essersi posizionato terzo alla nona edizione del talent show X Factor (dicembre 2015), pubblica il suo primo album ufficiale, Straniero, che vanta prestigiose collaborazioni con Daniele Silvestri e Tormento. Nel corso della sua carriera condivide il palco artisti internazionali del calibro di Robert Glasper, Jordan Rakei, Bilal e Mr Jukes (Bombay Bicycle Club).

Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l’album Terapia di Gruppo, apprezzato da pubblico e critica. La fortunata collaborazione continua l'anno seguente con la pubblicazione dell’album La Soluzione, che conferma la sinergia artistica tra il cantante e il collettivo torinese. Al disco segue la pubblicazione del reboot dello stesso: La Soluzione Reboot, con all'interno l'inedito Carillon feat. Roy Paci. Nello stesso anno Daniele Silvestri lo invita a far parte del brano Tempi Modesti.

Nel 2021 Davide Shorty partecipa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Regina”, nella categoria “Nuove Proposte”, dove si classifica secondo e vince il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie 2021 e il Premio Lunezia per Sanremo 2021 per il valore musical-letterario, diventando così l’artista più premiato di quella edizione del Festival.

Nel maggio del 2021 esce per l'etichetta Totally Imported il suo secondo album da solista, “fusion.” che lo porterà per due quasi due anni a calcare i maggiori palchi italiani. Nell’estate 2022 Davide Shorty viene invitato come ospite a due tappe del Jova Beach Tour. Nel 2023 collabora nuovamente con Daniele Silvestri, partecipando come featuring in Intro x” ed in “Up in the Sky”, brani contenuti nell’ultimo album di Silvestri