La nuova canzone di Colapesce e Dimartino: "Considera" è l'anti-tormentone dell'estate

Dopo il successo di "Splash", il singolo certificato disco di platino di Colapesce e Dimartino che ha vinto sia il premio della critica Mia Martini che il premio Lucio Dalla al 73esimo Festival di Sanremo, il duo di cantautori siciliani torna sulla scena con "Considera", il nuovo brano pop dai tratti esistenzialisti che si appresta a essere "l'anti-tormentone dell'estate" come lo definiscono loro.

Con questa nuova canzone (prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo), infatti, Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino (in arte Colapesce e Dimartino) invitano a guardare le stelle. Il nuovo singolo è accompagnato da un cortometraggio che racconta in maniera sarcastica e autoironica come nascono le idee per i tormentoni dell’estate.

Il testo della canzone

Non ho mai imparato

l’Inno nazionale

ma con la tastiera

un altro lo possiamo inventare

pieno di parole sconce

di amori sbocciati per caso

lasciarsi senza un avvocato

solo gioia ma

Considera che tutto può finire

lo sai che mi deprimo ma con stile

un Dj da una radio dice che fa bene cantare

ma chi ha mai saputo cantare

considera che tutto può fiorire

ma in fondo stare insieme questa sera

cos’è una manciata di stelle

davanti a questo disordine

Nutro forti dubbi

sulle religioni

penso che alla fine

un’altra ci poteva stare

per metterci d’accordo tutti

sensi di colpa da eliminare

peccare senza farsi male

solo gioia ma

Considera che tutto può finire

lo sai che mi deprimo ma con stile

un Dj da una radio dice che fa bene cantare

ma chi ha mai saputo cantare

considera che tutto può fiorire

ma in fondo stare insieme questa sera

cos’è una manciata di stelle

davanti a questo disordine

Tu considera se puoi

considera

La rarità è che è solo un pungo nell’anima

questo bisogno di esserci

per la paura di perdersi

nell’universo

Considera che tutto può finire

lo sai che mi deprimo ma con stile

mia madre mi consiglia che dovrei imparare a cantare